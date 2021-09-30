Саркозі оскаржить рішення суду

Саркозі оскаржить рішення суду
Фото: Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого 30 вересня засудили до року домашнього арешту, вирішив оскаржити і цей м'який вирок, повідомляє Сьогодні.

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, оскільки кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю", – написав Саркозі в Твіттері.

Колишній лідер Франції також зазначив, що "не можна карати двічі за одне і те ж".

"Я просто прагну, щоб зак﻿онодавство здійснювалося стосовно мене так само як стосовно будь-якого іншого підсудного", – додав експрезидент.
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