Саркозі оскаржить рішення суду

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого 30 вересня засудили до року домашнього арешту, вирішив оскаржити і цей м'який вирок, повідомляє Сьогодні.

"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, оскільки кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю" , – написав Саркозі в Твіттері.

Колишній лідер Франції також зазначив, що "не можна карати двічі за одне і те ж".