СБУ знайшла схрон бойовиків поблизу ОРДЛО
СБУ запобігла диверсіям у районі лінії розмежування. Працівники служби безпеки України виявили схрони бойовиків з потужним арсеналом, повідомляє РБК-Україна.
За даними СБУ у Донецькій та Луганській областях виявлено два бойових схрони так званих "Л/ДНР". З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.
За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.
В Луганській області було виявлено тайник із вибухівкою і бойовими гранатами був прихований у лісосмузі за декілька кілометрів від лінії розмежування.
Також у Донецькій області співробітники СБУ виявили схрон поблизу Маріуполя.
Автор: Анна Полисученко