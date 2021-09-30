СБУ знайшла схрон бойовиків поблизу ОРДЛО

СБУ запобігла диверсіям у районі лінії розмежування. Працівники служби безпеки України виявили схрони бойовиків з потужним арсеналом, повідомляє РБК-Україна.

1_205da065f913c90df6031c03597f1b05.jpg

За даними﻿ СБУ у Донецькій та Луганській областях виявлено два бойових схрони так званих "Л/ДНР". З тайників вилучено майже 40 кг тротилу, арсенал протитанкових і протипіхотних мін, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.

За оперативними даними, схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп бойовиків.

1_da599c16327cb74364d87795d248d440.jpg

В Луганській області було виявлено тайник із вибухівкою і бойовими гранатами був прихований у лісосмузі за декілька кілометрів від лінії розмежування.

5d18f28e268f14ffaaedb100b2032881.jpg

Також у Донецькій області співробітники СБУ виявили схрон поблизу Маріуполя.

Автор: Анна Полисученко

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics