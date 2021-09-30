"Гонорари" доходять до $20 тис.: журналістка розповіла про премії і штрафи в "Слузі народу"

Парламентарії зі "Слуги народу" нібито отримують грошову винагороду за "правильне" голосування у Верховній Раді України. Водночас за пропуски народних обранців можуть оштрафувати, повідомляє Обозреватель.

Соня Кошкіна. Джерело: Скрин відео

Із такими твердженнями вист﻿упила журналістка, шеф-редакторка LB.UA Соня Кошкіна в прямому ефірі "Радіо НВ" 29 вересня. Підкреслимо, що озвучена інформація не підтверджена.

Як сказала жінка, нардепи-"слуги" "сидять і голосують, за що їм платять... як зайчики".

Вона заявила: розмір "гонорару" нібито дорівнює 20 тис. доларів. Для деяких членів фракції, на її думку, це хороший бонус до зарплати.

Крім того, в цій політичній силі нібито була введена система штрафів. Розмір фінансового "покарання" залежить від ступеня провини, заявила Кошкіна. Наприклад – від конкретного законопроєкту, розглянутого в Раді.

"Якщо ти в залі й не голосуєш, то розмови про те, що ти вийшов у туалет або пішов поїсти – це нікого "не гребе". Але існують закони, за які можуть і п'ять, і десять [тис. доларів] зняти" , – сказала журналістка

Запис розмови НВ із Кошкіною: