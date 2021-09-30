Талібан розкритикував Таджикистан за недостатність демократії
Представник руху «Талібан» Інамулла Самангані розкритикував президента Таджикистану Емомалі Рахмона за недостатність демократії в країні, повідомляє Турецкая телерадиокомпания.
Свою думку про лідера сусідньої держави Інамулла Самангані, який також обіймає посаду члена комісії з питань культури Міністерства інформації і культури Ісламського Емірату Афганістан (ІЕА), висловив у Twitter.
«Він президент вже 27 років, буде їм ще шість років і після цього, може бути, залишиться на посаді президента. У його країні до виборів допущені п'ять партій, всі з яких - проурядові, і цей поважний чоловік буде давати поради про проведення виборів в Афганістані », - написав представник« Талібану ».