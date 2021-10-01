Джошуа знайшов помилки, через які програв Усику
Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що на п'ятий день після поразки від українця Олександра Усика він знайшов в собі сили переглянути бій, повідомляє Обозреватель.
Британець виявив свої прорахунки під час підготовки, а також зрозумів, які помилки він зробив у поєдинку.
Також Джошуа звернувся до своїх шанувальників, подякувавши їм за підтримку.
"Я переглянув бій, проаналізував свою підготовку і виявив свої помилки. Я засвоїв урок. Спасибі, що любите мене і цікавитеся мною. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний!" – написав колишній чемпіон у Twitter.
Нагадаємо, що Усик сенсаційно побив британця в чемпіонському бою і відібрав у нього пояси WBA, WBO, IBF і IBO.