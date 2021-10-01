1 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються Всесвітній день посмішки, Міжнародний день літніх людей, Міжнародний день кави, Міжнародний день музики, Всесвітній день какао і шоколаду, Всесвітній день таблиці множення, День витриманого в бочках пива, Свято пледа, Всесвітній день вегетаріанства, День народження поштової листівки, Міжнародний день охорони єнотів, Міжнародний день балету, День дитячої музики, День CD-плеєра, Міжнародний день проти примусового вилучення органів, День "Менш, ніж ідеально", Всесвітній день татуювальника, повідомляє УНИАН.

В Україні - День ветерана і літніх людей, в Ірландії - День картоплі, в Японії - День саке, День японського вина, в Австрії-День кави по-віденськи, в Сінгапурі - День дітей, в США - виробничий день, День мережива, День "Забукай!", День різноманітності, День чорних собак, День пожежного цуценя, День мови тіла, День домашнього печива, в Болівії - День посадки дерев, в Шрі-Ланці, Сальвадорі, Гватемалі - День захисту дітей, в Узбекистані - День вчителів і наставників, в КНР - День освіти Китайської Народної Республіки, на Кіпрі - День Незалежності, в Естонії - День місцевого самоврядування, в Палау, Нігерії - День Незалежності, в Азербайджані - День працівників прокуратури, в Індонезії - День святості Панча Сила, в Камеруні - День об'єднання, в Британії - День лінкольншира, в Південній Кореї - День Збройних сил, в Мікронезії - День Конституції чуука, в Тувалу - День незалежності.

Пам'ятні дати 1 жовтня, річниці та події

У цей день в 1661 році в Англії відбулися перші гонки на яхтах: змагалися король Карл II і його брат Джеймс. Перемогу здобув король.

У 1847 році Вернер фон Сіменс, його брати і Йоганн Гальске заснували фірму "Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske", нині відому, як "Siemens AG". З діяльністю компанії пов'язані такі інновації, як стрілочний телеграф, динамо-машина, трансатлантичне телеграфне повідомлення, трамвай, тролейбус, електровоз, слуховий апарат, імплантується кардіостимулятор, цифрова АТС і багато інших.

1 жовтня 1869 року у Відні була випущена перша в світі поштова листівка з маркою. У листки з щільного паперу розміром зі стандартний поштовий конверт з лінійками для адреси і австро-угорським гербом просто "вражали" марки гідністю два крейцера. Такі "листи" відразу стали популярними. За перші два місяці їх було продано близько 3 мільйонів.

У 1887 році був відкритий заново відбудований після пожежі 1873 року Одеський національний академічний театр опери та балету.

У 1890 році в горах Сьєрра-Невада в долині річки Йосеміті-Крік був заснований Йосемітський Національний парк площею 304 тисячі га, в якому ростуть тисячолітні секвої.

У 1908 році Генрі Форд представив нову модель свого автомобіля "Форд Ліззі" (модель T), що став завдяки своїй низькій ціні (850 доларів), витривалості та економічності найпопулярнішим автомобілем першої чверті століття. До 1927 року було випущено 15 млн автомобілів даної марки.

У 1926 році відкрився Київський театр опери та балету.

У 1931 році на Харківському тракторному заводі зійшов з конвеєра перший трактор.

У 1949 році була проголошена Китайська Народна Республіка.

У 1960 році з конвеєра зійшов перший "Запорожець", який отримав в народі прізвисько "горбатий".

У 1964 році в Японії була запущена в експлуатацію перша в світі високошвидкісна магістраль - Токайдо-Сінкансен.

У 1977 році Пеле залишив великий футбол, забивши протягом своєї спортивної кар'єри 1281 гол у 1363 іграх. В останній грі Пеле один тайм зіграв за свій останній клуб-нью-йоркський "Космос" і один - за Бразильський"Сантос", в якому починав свою легендарну футбольну кар'єру.

У 1979 році зона Панамського каналу була передана під юрисдикцію Панами.

У 1983 році Шведська пошта випустила марку із зображенням квартету "ABBA".

У 2017 році сталася стрілянина в Лас-Вегасі. Загинули 59 осіб.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 жовтня вшановує пам'ять мучениць Аріадни Проміської та Ірини єгипетської. Інші назви свята: "Аріна Осіння", "Арінін день", " Ірина", "Журавлиний років", "Аріна шипшина".

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна лаятися, хвалитися і ображати кого-небудь. Постарайтеся робити добро. Не вимагайте багато чого від коханих, інакше вони можуть сильно розлютитися і на довго. Не варто починати нові справи.

Прикмети на 1 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

яка погода на "Аріну шипшину" - така буде і 1 квітня;

високий бур'ян - взимку буде багато снігу;

на березі ще залишилася листя - зима буде теплою і тихою.

Іменини 1 жовтня

Іменини у Олексія, Аріадни, Ірини, Софії, Аркадія, Сергія, Михайла, Костянтина, Івана, Іларіона, Володимира, Веніаміна і Бориса.