Затримано десятки білорусів за коментарі про загибель співробітника КДБ

У Білорусі силовики провели масові затримання громадян за їхні коментарі в соціальних мережах. Близько 50 осіб були звинувачені в "образі держпрацівників" та "розпалюванні ворожнечі", повідомляє Обозреватель.

Затримання білорусів. Джерело: Скриншот

Річ у тім, що ці особи обговорювали в інтернеті недавнє вбивство в столиці країни Мінську 31-річного працівника IT-компанії Андрія Зельцера. Чоловік був застрелений у своїй квартирі силовиками, і один зі співробітників КДБ загинув у перестрілці. Про політичні переслідування та затримання повідомив правозахисний центр "Вясна".

Коментаторів, що нібито порушили закон, білоруські слідчі знайшли в Гродно, Вітебську, Бресті, Гомелі. Людей відвезли в слідчий ізолятор на вулиці Окрестина в Мінську.

На відео одного із затримань видно: в операції брали участь озброєні бійці ОМОНу. Затриманим висунули звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу РБ: 369 і 130 (образа державного працівника та розпалювання ворожнечі).