Посли G7 закликали прискорити реформування судів

В Офісі президента в четвер, 30 вересня, відбулася робоча зустріч за участю послів країн Великої сімки (G7) за станом імплементації судової реформи в Україні, повідомляє Кореспондент.

Як інформувала пресслужба ОП, на початку переговорів глава Офісу Андрій Єрмак заявив, що президент Володимир Зеленський вважає пріоритетом проведення судової реформи в Україні в стислі терміни, і висловив надію, що Вища кваліфікаційна комісія суддів незабаром почне роботу.

Українська сторона також зазначила, що до списку кандидатів Етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці та прокурори з бездоганною репутацією і професійним досвідом. При цьому темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства і пропозицій влади України.

Крім того, в ОП констатували, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради, і запевнили, що якщо суддівське самоврядування довго не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена "дати відповідь на цей виклик".

У свою чергу, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що процес проведення судової реформи має прискоритися, бо його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.

У відповідь на це голова Ради суддів України Богдан Монич висловив надію, що до кінця жовтня кандидати до Етичної ради будуть обрані.