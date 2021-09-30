Арахамія пояснив ініціювання відставки Разумкова

Звернення до Венеціанської комісії та "маленькі дрібниці, про які соромно говорити" стали приводом для ініціювання відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який зранку 30 вересня подав відповідне звернення для початку збору підписів за відставку Разумкова.

"Ви ж спостерігали, що останніми тижнями, коли ми почали приймати закон про олігархів траплялося… Спочатку був інцидент з Венеційською комісією, на жаль, після цього наші суперечки стали публічними. Потім почалася, як всередині фракції називають – "холодна регламентна війна", коли почали… Ну, там маленькі дрібниці, які я навіть не хочу, чесно кажучи, соромно перед глядачами це виносити назовні" , – заявив Арахамія.

При цьому глава провладної парламентської фракції нагадав, що чинний спікер був делегований від "Слуги народу" на цей пост, а значить вони можуть його і відкликати.