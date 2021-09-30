"Газпром" підтвердив продовження газового контракту для Молдови
"Газпром" підтвердив продовження контракту на поставку російського газу в Молдавію на один місяць, повідомляє Лента.Ру.
"Газпром" і "Молдовагаз" підписали документ про продовження на один місяць з 1 жовтня 2021 року діючого контракту на поставку російського газу споживачам Молдови", - випливає з повідомлення газового холдингу.
Раніше про продовження контракту на поставку російського газу в Молдову написав віцепрем'єр республіки та міністр інфраструктури Андрій Спину.
"Щоб не ставити під загрозу короткострокові поставки, кілька хвилин тому ми підтвердили продовження контракту між "Молдовагаз" і "Газпромом" на один місяць. Угода продовжується на тих же умовах, на яких Молдова отримала газ у вересні", - йдеться в повідомленні міністра в соціальній мережі Facebook.