"Газпром" підтвердив продовження газового контракту для Молдови

"Газпром" підтвердив продовження контракту на поставку російського газу в Молдавію на один місяць, повідомляє Лента.Ру.

"Газпром" і "Молдовагаз" підписали документ про продовження на один місяць з 1 жовтня 2021 року діючого контракту на поставку російського газу споживачам Молдови" , - випливає з повідомлення газового холдингу.

Раніше про продовження контракту на поставку російського газу в Молдову написав віцепрем'єр республіки та міністр інфраструктури Андрій Спину.