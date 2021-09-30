Латвійського авіаперевізника зобов'язали виплатити Україні 150 тис

Латвійську авіакомпанію Primera Air Nordic зобов'язали сплатити Україні борг в 150 тисяч гривень за надання аеронавігаційних послуг під час польотів над Чорним морем, повідомляє Кореспондент.

Про це з посиланням на рішення госпсуду Київської області інформує прокуратура АР Крим у четвер, 30 вересня. У прокуратурі пояснили, що у семи іноземних авіакомпаній виникли заборгованості перед Украерорухом за надані аеронавігаційні послуги в повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем на загальну суму 7 млн ​​грн.

В результаті судових позовів, одна з авіакомпаній ОАЕ в повному обсязі оплатила заборгованість на суму 3 719 843 гривень, а також два позови прокуратури автономії були задоволені судом на загальну суму понад 250 тисяч гривень.

Раніше число внутрішніх авіарейсів в Україні перевищило докарантінние показники. Загальна кількість рейсів, як внутрішніх, так і міжнародних, над Україною в серпні досягло 76% від за показник серпня 2019 року.