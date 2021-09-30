КНДР випробувала нову зенітну ракету

КНДР заявила про випробування нової зенітної ракети. Уточнюється, що випробувальний запуск нещодавно розробленої ракети пройшов у четвер, 30 вересня, повідомляє Лента.Ру.

За даними агентства «Ренхап» мета випробування - підтвердити «практичність експлуатації пускових установок, детекторів і бойових командних машин», а також бойових характеристик ракети.

На випробувальному запуску був присутній секретар парткому Пак Чжон Чун разом з посадовими особами відділу оборонних наукових досліджень, пише агентство. Передбачається, що мова йде про ракету класу «земля-повітря».