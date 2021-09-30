У Німеччині інфляція досягла тридцятирічного максимуму

Зростання цін в Німеччині досяг максимуму майже за три десятиліття. За твердженням Bloomberg, інфляція в головній економіці Європи у вересні зросла до 4,1 відсотка, перевищивши середню оцінку економістів, повідомляє Лента.Ру.

Основна причина зростання цін полягає в енергетичній кризі. Вартість електроенергії в Європі досягла історичних максимумів на тлі зниження поставок газу з Росії та Норвегії, а також виріс через відновлення економіки попиту. Рекордне зростання цін на споживчі товари викликаний перебоями в поставках в результаті локальних локдаунів, через які вартість перевезень злетіла.

Інші економіки Європи теж зіткнулися з максимальним рівнем інфляції за десять років. Так, наприклад, показник Франції склав 2,7 відсотка. Інфляція в Італії зросла на чотири відсотки. Ці результати набагато перевищують цільовий показник у два відсотки, встановлений Європейським центральним банком (ЄЦБ) для досягнення стабільності в єврозоні.

За оцінками економістів, зростання цін в Євросоюзі (ЄС) прискориться до 3,3 відсотка у вересні, що стане максимумом за 13 років. Політики наполягають на тому, що сплеск інфляції має тимчасовий характер, тому ЄЦБ не поспішає підвищувати ключову ставку.