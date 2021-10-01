Динаміка цін на біткоїн в жовтні - прогноз
У перший тиждень жовтня вартість біткоїну продовжить утримуватися на колишньому рівні. У період із 4 по 10 жовтня ціна криптовалют буде коливатися в межах 40-46 тис. доларів, повідомляє Обозреватель.
Про це розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук. За його словами, основний вплив на настрої інвесторів будуть надавати:
- новини, що надходять із США щодо регулювання крипторинку;
- повідомлення з інших країн про заборони і дозволи на ходіння криптомонет.
"Фактори, що вказують на розвиток індустрії, будуть підтримувати настрій не розпродавати біткоїни й Ethereum. А будь-які негативні повідомлення будуть стримувати нових покупців від активності", – упевнений Ковальчук.
Також він прогнозує можливе зниження вартості альткоїнів – альтернативних флагманських криптовалют. Відбутись це може в тому разі,
"якщо буде просаджувати ціна біткоїну і Ethereum".
Що буде з капіталізацією крипторинку
Капіталізація крипторинку наступного тижня буде коливатися в діапазоні 1,5-1,6 трильйона доларів, стверджує Ковальчук. За його словами, тенденція зниження зберігається ще з 6 вересня, і
"поки вона не буде зламана, очікувати попиту масових інвесторів на криптовалюти не варто".
Наприклад, із 7 на 8 вересня капіталізація крипторинку скоротилася на 300 млрд доларів – до 2,1 трлн дол. А 24 вересня всього за 5 годин вона скоротилася на 150 млрд доларів, упавши до 1,9 трильйонів.
Чому будуть рости комісії за торгові операції
Накладення владою США штрафу на криптобіржу Kraken на 1,25 млн доларів вплинуло на волатильність криптовалют, оскільки продемонструвало серйозність намірів американської влади відстежувати діяльність криптобірж, зазначає Ковальчук. І хоча, за його словами, ця подія не позначиться на купівельній спроможності,
"можна чекати, що комісії за торгові операції в недалекому майбутньому поступово будуть зростати".