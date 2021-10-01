Динаміка цін на біткоїн в жовтні - прогноз

У перший тиждень жовтня вартість біткоїну продовжить утримуватися на колишньому рівні. У період із 4 по 10 жовтня ціна криптовалют буде коливатися в межах 40-46 тис. доларів, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук. За його словами, основний вплив на настрої інвесторів будуть надавати:

новини, що надходять із США щодо регулювання крипторинку;

повідомлення з інших країн про заборони і дозволи на ходіння криптомонет.

"Фактори, що вказують на розвиток індустрії, будуть підтримувати настрій не розпродавати біткоїни й Ethereum. А будь-які негативні повідомлення будуть стримувати нових покупців від активності" , – упевнений Ковальчук.

Також він прогнозує можливе зниження вартості альткоїнів – альтернативних флагманських криптовалют. Відбутись це може в тому разі, "якщо буде просаджувати ціна біткоїну і Ethereum" .

Що буде з капіталізацією крипторинку

Капіталізація крипторинку наступного тижня буде коливатися в діапазоні 1,5-1,6 трильйона доларів, стверджує Ковальчук. За його словами, тенденція зниження зберігається ще з 6 вересня, і "поки вона не буде зламана, очікувати попиту масових інвесторів на криптовалюти не варто".

Наприклад, із 7 на 8 вересня капіталізація крипторинку скоротилася на 300 млрд доларів – до 2,1 трлн дол. А 24 вересня всього за 5 годин вона скоротилася на 150 млрд доларів, упавши до 1,9 трильйонів.

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