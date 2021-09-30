Сейм Польщі продовжив режим НС на кордоні з Білоруссю

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) затвердила рішення уряду про продовження надзвичайного стану, введеного в прикордонних з Білоруссю районах через загострення міграційної ситуації, повідомляє Лента.Ру.

За продовження НС виступили 237 депутатів, проти - 179, ще 31 утрималися. 30 вересня указ про продовження НС підписав президент Польщі Анджей Дуда і направив його на схвалення парламенту.

Надзвичайний стан поширюється на прикордонну зону шириною 3 кілометри. Рішення про його продовження зачіпає близько 200 населених пунктів і передбачає заборону на проведення масових і розважальних заходів, чергування поліції в посиленому режимі, перевірки документів. Крім того, на зазначеній території не можуть перебувати особи, які там не живуть, не працюють або навчаються.