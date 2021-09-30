У Європі вперше почали вакцинувати норок

Фінська асоціація заводчиків хутрових звірів (FIFUR) отримала дозвіл від Управління харчових продуктів країни на використання вакцини від коронавірусу для норок, повідомляє Кореспондент.

"Фінська хутрова промисловість стане першим оператором в Європейському Союзі, який буде вакцинувати тварин проти коронавірусу" , - цитує пресслужба FIFUR главу Асоціації Марію Тіуру.

Відзначається, що експериментальний препарат для щеплень під назвою FurcoVac розробила FIFUR спільно з групою вчених університету Хельсінкі. Вакцина відповідає всім вимогам влади, що пред'являються до подібних ліків.

Як повідомляється, створення вакцини почалося восени минулого року з метою запобігти можливому розповсюдженню вірусу на фінських звірофермах.