Російський дипломат назвав Афганістан "наркодержавою"

Заступник постійного представника Росії при ООН Геннадій Кузьмін заявив, що Афганістан незабаром стане лідером у виробництві наркотичної речовини метамфетаміну, повідомляє Лента.Ру.

"За 20 років перебування контингенту держав - членів НАТО країна перетворилася на наркодержаву. Тривожним сигналом для нас є і той факт, що Афганістан скоро стане світовим лідером по незаконному виробництву та споживанню метамфетаміну слідом за опіатами" , - заявив дипломат.

Кузьмін також закликав нарощувати зусилля по зміцненню антинаркотичного потенціалу Афганістану і сусідніх з ним країн, вказавши на значні зусилля Росії з підготовки іноземних наркополіцейських.