Померла дружина-мільйонерка Прохора Шаляпіна

Дружина російського співака Прохора Шаляпіна 42-річна канадська мільйонерка Тетяна Клаудія Девіс померла через 2 місяці після весілля. Жінка не змогла побороти коронавірус, на який захворіла відразу після шлюбу, повідомляє Обозреватель.

Про смерть дружини повідомив сам співак на своїй сторінці в Instаgram. За словами Шаляпіна, відхід коханої стало для нього великим потрясінням. Російський музикант попрощався з дружиною зворушливим віршем. Співак зібрав у своєму пості кадри-спогади, на яких вони з дружиною радісні і щасливі.

"Мені важко це писати, і я дуже не хочу в це вірити, але моєї Тетянки більше немає ... Прощай, моя Танюша, я буду пам'ятати і любити тебе завжди" , – написав Прохор Шаляпін.

Закохані і щасливі. Джерело: Instagram shalyapin_official

За словами співака, у них з дружиною було всього три щасливих дні шлюбу, після яких вона захворіла. Коронавірус вона підхопила якраз на весіллі, яке відбулося в Лас-Вегасі в одному з найдорожчих готелів. А вже через пару тижнів Тетяна опинилася в лікарні з великим ураженням легень.

Незадовго після госпіталізації дружини Шаляпін виїхав з США до Росії, оскільки мав заплановані гастролі та зйомки. Щоправда, тиждень він все ж провів біля ліжка дружини. А коли вона потрапила в червону зону госпіталю, де відвідати її було вже не можна, співак повернувся в РФ.

Провівши на апараті ШВЛ понад місяць, жінка померла, не приходячи до тями.