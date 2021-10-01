В ОП прокоментували запуск відставки Разумкова

Президент Володимир Зеленський не причетний до збору підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє Кореспондент.

"Це ініціатива пана Давида Арахамії, у нього можна запитати його мотиви про те, чому він дав запит на підпис цих списків головою Верховної Ради" , - зазначив керівник прес-служби.

При цьому Никифоров додав, що Зеленський і Разумков "спілкуються, відносини у них нормальні, кожен виконує свою функцію".