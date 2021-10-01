На Донбасі загинув військовий з Дніпропетровщини
30 вересня о зоні проведення ООС в результаті обстрілу проросійських бойовиків загинув український військовослужбовець Олексій Стрижак з Дніпропетровської області.
"30 вересня о зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк - військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилося. Але Герої не вмирають! Вони будуть жити до тих пір, поки ми про них пам'ятаємо", - сказано в повідомленні Зеленодольській міської територіальна громади.