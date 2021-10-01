На будівництві доріг в Херсоні та Черкасах "присвоїли" 3 млн

Служба безпеки України викрила розкрадання при ремонті доріг місцевого значення в Херсонській та Черкаській областях. Сума збитку становить понад 3 млн грн, повідомляє Факти.ICTV.

За даними слідства, злочинну схему налагодили керівники компаній-підрядників. Органи місцевого самоврядування укладали з ними договори на виконання ремонтних доріг.

Ремонт виконувався не в повному обсязі, а також з порушенням державних будівельних норм. Керівники підприємств вносили недостовірні дані у відповідну документацію і привласнювали собі державні кошти, виділені на будівництво.

Правоохоронці відкрили провадження проти керівників підрядних компаній за двома статтями КК за фактом заволодіння коштами та підробки документів (ч. 5 ст. 191 і ст. 366).

Фігурантам справи вже повідомлено про підозру. Слідство з'ясовує причетність інших осіб до злочинної схеми.