Легендарний Пеле виписався з лікарні

Легендарного нападника збірної Бразилії і клубу Сантос Пеле виписали зі шпиталю, де він спочатку знаходився в реанімації, повідомляє Новое время.

«Я такий щасливий повернутися додому. Я хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, надавши гуманний і дуже ласкавий прийом» , - заявив Пеле.

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18 вересня легендарний нападник збірної Бразилії Пеле знову був госпіталізований і поміщений в реанімацію.

Пеле був повторно госпіталізований через кислотний рефлюкс (захворювання, що викликає печіння в нижній частині грудної клітини, при ньому відбувається зворотний відтік кислоти зі шлунку в стравохід).