"Шатдаун" в США: Байден підписав тимчасовий бюджет

За інформацією Білого Дому, щоб уникнути припинення фінансування державних установ (шатдаун) президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет на 2022 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Бюджет, що має назву "Закон про розширення державного фінансування і надання надзвичайної допомоги", буде діяти до 3 грудня 2021 року.

Він передбачає фінансування діяльності федеральних відомств, а також передбачає додаткові асигнування на надання надзвичайної допомоги, додаткові асигнування для евакуйованих з Афганістану, йдеться в повідомленні.

Напередодні тимчасовий бюджет був затверджений Сенатом і Палатою представників Конгресу.