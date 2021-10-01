"Шатдаун" в США: Байден підписав тимчасовий бюджет
За інформацією Білого Дому, щоб уникнути припинення фінансування державних установ (шатдаун) президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет на 2022 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Бюджет, що має назву "Закон про розширення державного фінансування і надання надзвичайної допомоги", буде діяти до 3 грудня 2021 року.
Він передбачає фінансування діяльності федеральних відомств, а також передбачає додаткові асигнування на надання надзвичайної допомоги, додаткові асигнування для евакуйованих з Афганістану, йдеться в повідомленні.
Напередодні тимчасовий бюджет був затверджений Сенатом і Палатою представників Конгресу.