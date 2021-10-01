Парламент Латвії схвалив заборону георгіївської стрічки
Сейм Латвії більшістю голосів підтримав у другому читанні законопроєкт, що забороняє використання георгіївської стрічки під час святкових заходів, зборів, походів і пікетів, повідомляє Новое время.
Згідно з матеріалами Delfi, за заборону георгіївських стрічок проголосувало менш як 50 депутатів. Однак це дозволило затвердити закон для фінального голосування більшістю голосів зареєстрованих депутатів.
За словами голови комісії з прав людини Артуса Кайміньша, до проєкту не було винесено поправок, тому можна припустити твердження заборони в третьому читанні.
«Забороняючи георгіївські стрічки, обмежуються прояви такої (тоталітарної) ідеології. Нам необхідно показати свою позицію щодо використання цих стрічок під час публічних заходів», - заявив Кайміньш.
Також депутат порівняв стрічку з піратським прапором. Противники законопроєкту, в свою чергу, відзначили, що необхідно проявляти певну обережність, коли мова йде про обмеження основних прав і обмежувати те, що не має чіткого визначення.