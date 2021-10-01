У США звільнили сотні медиків-антивакцинаторів

У США сотні медичних працівників звільнили або усунули від роботи за відмову вакцинуватися від COVID-19, повідомляє Новое время.

За даними ABC News в Північній Кароліні система лікарень Novant Health, в якій працює понад 35 тисяч співробітників, звільнила близько 175 своїх працівників за те, що вони не зробили щеплення. У Техасі 153 співробітників звільнили або усунули від роботи через вимоги вакцинуватися. З них 26 - медсестри.

У штаті Делавер головну лікарняну систему штату покинули 150 співробітників, які не вакциновані в установлений термін. Також видання зазначає, що в Нью-Йорку на цьому тижні були відсторонені понад 600 співробітників лікарень через відмову від щеплень, які ризикують втратити роботу. Повідомляється, що невакцинованих працівників відправили у відпустку без збереження заробітної плати, але вони можуть повернутися після того, як повністю щепляться.