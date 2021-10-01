Європейські авіакомпанії змінили правила повернення грошей за квитки

Кілька великих європейських авіакомпаній зобов'язалися виплачувати компенсацію пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів. Про це йдеться на сайті Єврокомісії, повідомляє Газета.ru.

«Після діалогу з Комісією та національними органами у справах захисту прав споживачів 16 великих авіакомпаній взяли на себе зобов'язання надавати більш точну інформацію і своєчасно відшкодовувати пасажирам витрати в разі скасування рейсів» , - йдеться в пресрелізі.

Пасажирів будуть повідомляти про різні варіанти компенсацій. Видавати ваучери будуть тільки якщо клієнт авіакомпанії сам вибере таку опцію. Пасажири, які забронювали рейс через посередника і зазнають труднощів з отриманням відшкодування від нього, зможуть звернутися в авіакомпанію і безпосередньо запитати компенсацію.

Відзначається, що до списку авіакомпаній входять: Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling і Wizz Air.