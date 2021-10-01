У Молдові вакцинованих заохочуватимуть вихідними

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що громадяни країни зможуть отримати два оплачуваних вихідних якщо вакцинуються від коронавірусу COVID-19, повідомляє Новое время.

«Ми приймемо кілька заходів, щоб підтримати вакцинацію. Йдеться про рішення субсидіювати з держбюджету дводенний вихідний для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. Це рішення спонукає роботодавців просувати вакцинацію в своїх колективах» , - інформує Newsmaker, посилаючись на слова Гаврилиця.

За останніми даними МОЗ, в Молдові повністю вакцинували проти коронавірусу 781515 осіб (приблизно 29% населення).