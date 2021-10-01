Як безпечно вкласти гроші і розпізнати проблемний банк

Раніше на депозитному рахунку можна було не лише зберегти свої кошти, а й трохи підзаробити. Однак після кількох затяжних криз та так званого "банкопаду" люди перестали так довірливо нести свої гроші до фінансових установ, повідомляє Сегодня.

Журналісти разом з експертами розбирались, на що треба звертати увагу, коли обираєте банк для свого вкладу і які тривожні дзвіночки можуть заздалегідь сказати про нестабільність фінустанови.

А також розповідаємо про те, як правильно розміщувати кошти, щоб їх не змогла вкрасти навіть криза.

Фонд гарантування вкладів

Перше правило безпечного вкладу – не перевищувати ліміт ФГВФО, який наразі становить 200 тис. грн.

Це означає, що суму вкладу до 200 тис. держава поверне вам у повному обсязі, навіть якщо у банка заберуть ліцензію.

Економіст Олексій Кущ наголошує, що ті, хто хочуть вкласти більшу суму грошей, мають розділити її та покласти у різні банки, не перевищуючи встановлений ліміт.

Якщо ж вам подобаються умови, які пропонує якийсь конкретний банк, – зробіть вклад від імені кількох різних членів родини. Так можна автоматично убезпечити себе від недобросовісних або нестабільних банків.

Доктор економічних наук Василь Фурман наголошує, що в Україні планують збільшити гарантовану суму вкладів з 200 тис. грн до 400 тис. грн 2022 року, а 2023-го – до 600 тис. грн.

Для цього Верховна Рада у жовтні планово має проголосувати за відповідний законопроєкт.

"На сьогодні банківська система – повністю оздоровлена і в ній зростають депозити. Зрозуміло, що є ринкові фактори, які ніхто не скасовував. Тому головним для мінімізації ризиків є розміщення лише гарантованої суми в банках, які є членами ФГВФО, якщо вкладник хоче уникнути будь-яких ризиків", – каже експерт.

Державні банки

Також, якщо ви хочете убезпечити себе від ризику банкрутства банку або потрапляння на недобросовісну фінансову установу, – вкладайте кошти у державні банки.

Якщо їх умови вам не підходять – стежте за рейтингом банків в інтернеті. Зазвичай такі відомості оприлюднює у своєму звіті НБУ.

"Коли ви розміщуєте кошти чи відкриваєте рахунок, як фізична чи юридична особа у державних банках, ризик того, що з вашими грошима щось станеться, – нуль", – запевнив Василь Фурман.

Однак і тут є ризик, він пов’язаний із тим, яким шляхом до вас прийшли ці кошти. Якщо ви не зможете пояснити джерело доходу – на ваш рахунок можуть накласти арешт. Саме тому Василь Фурман радить скористатися податковою амністією і чесно задекларувати свої доходи.

"Я радив би вкладникам, які мають значні суми коштів, скористатися податковою амністією, яка відбуватиметься ще протягом року, і зробити їх "білими", адже податкові органи вже почали цікавитися джерелами походження ваших коштів і найближчими роками дуже важко буде розмістити кошти у банківській системі, якщо клієнт не докаже законність їхнього походження", - каже економіст.

НБУ за всім стежить

За усіма фінансовими установами в країні стежить Національний банк України. Саме там можна дізнатись про дохідність чи збитковість банку, їхній кредитний портфель, активні та пасивні операції та інше.

Економіст Олексій Кущ радить користуватися саме цією інформацією, адже вона є точною і достовірною.

"На сайті Національного банку щомісяця публікується звітність, не потрібно нічого шукати на сайті окремих банків – все згруповано за активами, пасивами і розміром капіталу".

Тривожні дзвіночки

Одним з "ринкових" сигналів, за словами експертів, є підвищення банком ставок за вкладами без змін, які б сприяли цій динаміці.

Це може означати, що банку не вистачає коштів, і він намагається залучити їх таким шляхом, а також має проблеми з ліквідністю.

Зависокі ставки на депозити без підстав на це – ознака того, що банк має проблеми з ліквідністю.

Олексій Кущ радить звернути увагу на розміри резервів, які банк формує, якщо воно відбувається дуже стрімко – це може свідчити про погіршення активів, під які формують ці резерви.

Різке зменшення кредитного портфелю – ще один поганий знак, це може бути сигналом того, що банк має велику кількість "непрацюючих" кредитів, які списують за рахунок резервів.

"Скорочення капіталу банку, відтік депозитів і передусім юридичних осіб, оскільки вони першими дізнаються про погіршення ситуації в банку. Відтік коштів інших банків, оскільки інформація про банкрутство першою розноситься по міжбанку", – розповідає економіст.

Отже, у разі проблем гроші з банку починають "відходити" у такому порядку – спочатку кошти банків, за ними кошти юридичних осіб і лише потім – фізичних, – наголошує експерт.