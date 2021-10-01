В Україні відкрито сотні справ за липовими COVID-документам

За дев'ять місяців поточного року правоохоронні органи відкрили 350 кримінальних справ за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 і COVID-сертифікатів, повідомляє Кореспондент.

Такі дані в четвер, 30 вересня, оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Як повідомляється, покарання за підробку згаданих документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років. У разі ж внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я - до шести років ув'язнення.

При цьому у відомстві попередили, що кримінальна відповідальність передбачена не тільки для тих, хто виготовляє та розповсюджує підроблені документи, а й для тих, хто ними користується.

"Найгірше в ситуації з підробкою медичних довідок не те, що це кримінальний злочин, а то, що це ставить під загрозу як життя і здоров'я осіб, що користуються такими документами, так і життя людей навколо" , - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим в Міністерстві охорони здоров'я закликають українців повідомляти про випадки підробки ПЛР-тестів або документів про вакцинацію від коронавірусу.