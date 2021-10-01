Курс валют НБУ на 1 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 1 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 30 вересня, досяг рівня 26.62 за 1 долар.

Курс євро впав на 16 коп до 30.82 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 1 коп до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп до 35.86 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.47 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп до 6.69 за 1 польський злотий.