Курс валют НБУ на 1 жовтня

Курс валют НБУ на 1 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 1 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 30 вересня, досяг рівня 26.62 за 1 долар.

Курс євро впав на 16 коп до 30.82 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 1 коп до 3.65 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп до 35.86 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.47 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп до 6.69 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.617 500 +0.042
EUR євро 30.823 100 --0.158
RUB рубль 0.365 220 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 35.863 100 +0.028
CHF Швейцарський франк 28.472 500 --0.127
PLN польський злотий 6.685 600 --0.009

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