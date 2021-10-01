Курс валют НБУ на 1 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в п'ятницю, 1 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 30 вересня, досяг рівня 26.62 за 1 долар.
Курс євро впав на 16 коп до 30.82 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 1 коп до 3.65 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 3 коп до 35.86 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 28.47 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 1 коп до 6.69 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.617 500
|EUR
|євро
|30.823 100
|RUB
|рубль
|0.365 220
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.863 100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.472 500
|PLN
|польський злотий
|6.685 600