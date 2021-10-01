На Львівщині у транспорті штрафуватимуть людей без масок

У Львівській області проводитимуть карантинні рейди в громадському транспорті, повідомляє Деловая столица.

Водіям і пасажирам, які порушують правила, загрожують штрафи з посиланням на Varta1.

"Підприємства у сфері пасажирських перевезень зобов'язані дотримуватися вимог головного санітарного лікаря, в тому числі проводити ранковий скринінг працівників і не допускати до роботи тих, у кого температура 37 градусів і вище" , — заявив керівник управління транспорту та зв'язку Львівської обладміністрації Степан Рудницький.

Він нагадав, перевозити пасажирів без масок категорично заборонено. Також після кожного рейсу треба проводити вологе прибирання з використанням антибактеріальних засобів.

Начальник Управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко своєю чергою нагадав, що за недотримання правил карантину перевізникам і пасажирам загрожує адміністративна відповідальність.

"Якщо водій проігнорував вимоги в період дії карантину, то його мають право притягнути до адміністративної відповідальності. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень" , — сказав він.

Пасажирам без масок також загрожує адміністративна відповідальність: штраф від 510 гривень.