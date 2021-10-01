Зменшився тариф на електроенергію

З 1 жовтня 2021 року в Україні діятиме диференційований тариф на електроенергію для населення, повідомляє РБК-Украина.

При споживанні до 250 кВт·год на місяць вартість 1 кВт·год складе 1,44 гривень, йдеться у постанові Кабміну від 11 серпня № 859.

За розрахунками Міненерго, до 250 кВт·год на місяць споживають близько 80% українських домогосподарств.

Згідно з рішенням уряду, ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год, якщо обсяг споживання понад 250 кВт·год на місяць. У цьому випадку тариф 1,68 гривень діятиме для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, який перевищує 250 кВт·год на місяць.

Постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів діятимуть по 30 Квітня 2022 року включно.

За інформацією РБК-Україна в якості робочого варіанту поки розглядається ще одне зниження тарифу навесні і введення двох "поличок" для розрахунку вартості електроенергії. Тариф на перші 250 кВт·год можуть знизити до 1,2 грн, до 600 кВт·год залишиться тариф 1,68 грн, а якщо споживання буде вище 600 кВт·год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити за ринковою ціною без урахування проміжних тарифів.

Нагадаємо, уряд підняв ціни на електроенергію для населення з 1 січня 2021 року приблизно на 36%, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт·год.після цього тариф на рівні 1,68 гривень діяв для всіх споживачів.

Автор: Олександр Білоус