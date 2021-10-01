Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

У перший день жовтня очікується посилення тиску на гривню.

Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів і імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким вже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують зворотної гривні. Якщо врахувати, що курс безготівкового долара в кінці вересня встановив новий річний мінімум, нерезиденти будуть прагнути максимально швидко конвертувати отримані дивіденди за хорошим курсом. Отже, зростають шанси найближчим часом побачити ще одну спробу зростання в напрямку рівня 26,70 гривень, а можливо, і трохи вище.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,55/26,65 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва вчора коливалася в межах 26,60-26,64 гривень: вранці готівкового «американця» продавали по 26,63-26,64 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,60-26,61 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,62-26,63 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. У разі зростання безготівкового долара цінники на готівковий оперативно перепишуть в сторону підвищення.

Євро на ринку FOREX падає без зупинки п'ять днів і в четвер опустився до позначки 1,1561 долара. Вранці п'ятниці він торгується в діапазоні 1,1561-1,1581 долара, ще не визначившись з подальшим спрямуванням. Готівковий євро в четвер за день подешевшав ще на 10 копійок: з 30,95-30,97 до 30,85 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 30,82-30,85 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є шанс, що протягом дня ціна євро сильно не зміниться.

Російський рубль вже два дні поспіль робить різкі рухи в межах 72,60-72,92 рубля за долар. Вранці п'ятниці він торгується в межах 72,70-72,85 рубля за долар. Ціна готівкового рубля два тижні зберігає стабільність на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні з великою часткою ймовірності вона теж не зміниться.