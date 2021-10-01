Ситуація з пальним у Великобританії поступово стабілізується

В уряді Великобританії вважають, що паливна криза в країні поступово сходить нанівець, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами міністра підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенга, ситуація з паливом по всій країні поступово поліпшується. Те ж саме раніше повідомив головний секретар казначейства Саймон Кларк.

"Зараз ця ситуація знову знаходиться під контролем. Заправні станції отримують більше пального, ніж продають, і ми впевнені, що тепер ринок може вирішити цю проблему" , - заявив Кларк.

Проте, як зазначає телеканал Sky News, роздрібні продавці попереджають, що в реальності на заправних станціях бензин усе ще закінчується швидше, ніж його встигають поповнювати, а в деяких регіонах країни до заправок продовжують вибудовуватися довгі черги з автомобілів.

У вівторок лідер британських лейбористів звинуватив уряд Великобританії в тому, що він привів королівство до "хаосу", не зумівши впоратися з паливною кризою. Він закликав прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона надати ключовим працівникам пріоритетний доступ до запасів палива, щоб вони могли продовжувати роботу.

Великобританія зіткнулася з нестачею водіїв бензовозів: багато покинули країну після Brexit, а отримання водійських прав виявилося ускладнено через пандемію коронавірусу. В результаті в країні спостерігаються перебої з поставками палива, що позначається на поставках продовольства в магазини, на роботі вчителів і лікарів.