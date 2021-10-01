Космічний корабель Dragon приводнився в Атлантиці

Cargo Dragon доставив на Землю понад 2 тонн вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС, повідомляє Корреспондент.

Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon в ніч на п'ятницю за київським часом успішно приводнився в Атлантичному океані. Про це повідомила компанія-розробник SpaceX в п'ятницю, 1 жовтня.

"Приводнення корабля of Dragon підтверджено", - йдеться в короткому повідомленні в Twitter .

У четвер корабель успішно відстикувався від Міжнародної космічної станції. Його спускається капсула з допомогою парашутної системи в четвер о 23:00 за часом Східного узбережжя США (в п'ятницю в 06:00 за Києвом) зробила м'яку посадку в Атлантиці біля східного узбережжя Флориди. З води його підніме рятувальне судно GO Searcher.

Cargo Dragon доставив на Землю понад 2 тонн вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС. В даний час він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

В цілому корабель Cargo Dragon пробув в складі МКС місяць. Він був виведений на орбіту 29 серпня ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Через день, 30 серпня він зістикувався з МКС, доставивши на станцію більше трьох тонн продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення наукових експериментів екіпажем станції.

В даний час екіпаж МКС складається з астронавтів NASA Марка Ванді Хай, Меган Макартур і Шейна Кимбро, астронавта Європейського космічного агентства (ESA) Томаса Песке, астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде і космонавтів Роскосмоса Олега Новицького і Петра Дуброва.