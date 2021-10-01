lifecell оголосив про підвищення цін на ряд тарифів

У вересні-жовтні цього року мобільний оператор lifecell змінює вартість індивідуальних тарифних планів, заявили в прес-службі компанії, повідомляє UBR.

Деяким користувачам почали приходити текстові повідомлення з попередженням про підвищення розцінок. Наприклад, з 13 жовтня щомісячна вартість пакету "Смарт Лайф 2020" становитиме 150 грн замість колишніх 120 грн.

У lifecell підкреслили, що "вартість більшості чотиритижневих пакетів послуг в тарифних планах не змінювалася протягом 2021 року". Оператор зазначив, що "дотримувався попередньо оголошених обіцянок щодо гарантій ціни до 31 серпня по ряду тарифів, таких як "Інтернет Безмеж" і "Рівний Рік".

"Постійне зростання вартості електроенергії та плата за радіочастотний ресурс не дозволяють оператору залишати ціни на послуги для абонентів на колишньому рівні", - констатували в lifecell.

У компанії заявили, що якщо абонентів не влаштує нова вартість послуг, то вони можуть:

зареєструвати/персоніфікувати свій номер і отримати знижку;

скористатися послугою "Тарифна підписка" та оплатити пакет послуг на рік вперед, зафіксувавши вартість і додатково отримати знижку до 15%;

самостійно вибрати наповнення пакета послуг і, відповідно, його вартість, скориставшись тарифом "Хендмейд".

"На зростання ціни для абонентів вплинуло кілька факторів, головні з них - інвестиції, спрямовані на розвиток 4G-мережі по всій Україні, і підключення нових населених пунктів до швидкісного мобільного інтернету", - пояснили в компанії.

У прес-службі lifecell відзначили, що робота над розширенням 4G-мережі відбувається відповідно до підписаного з урядом меморандуму про скорочення цифрового розриву між великими містами і селами.

Станом на кінець серпня високошвидкісний інтернет від оператора доступний в більше 12,5 тис. населених пунктах України, де в цілому проживає близько 28 млн осіб.