"Слуги народу" приїхали до Трускавця

Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції, повідомляє Українська правда.

На платформі деякі депутати зізнавалися, що точно не знають, про що говоритимуть: їм відома та сама програма, що й журналістам.

Очевидно, що будуть вирішувати "внутрішні організаційні питання", як далі працювати фракції, а також "кадрові питання".

За словами нардепів, у потязі не збирали підписи за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.