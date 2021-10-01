Газпром зупинив поставку газу через Україну в напрямку Угорщини

Російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини, повідомляє УНІАН.

Оператор ГТС України зазначає, що заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу.

Гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон вкотре наголосив, що українська сторона жодного разу протягом десятиліть транспортування газу не порушувала своїх зобов’язань перед Угорщиною.

"Монополізація газових маршрутів "Газпромом", яку ми наразі спостерігаємо, ставить питання щодо основоположних принципів функціонування газових ринків ЄС – конкурентності та прозорості. Посилення домінуючого положення одного гравця та використання їм важелів впливу в очевидно політичних цілях на фоні шокуючого зростання цін на газ в Європі має бути зупинено" , – зазначив Макогон.

Що передувало

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв’язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

29 вересня в Угорщині заявили про намір продовжувати блокувати переговори про вступ України до НАТО.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.