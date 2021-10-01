Разумков назвав причину своєї відсутності в Трускавці

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що його поїздка до Трускавця могла б змінити ставлення фракції "Слуга народу" до його можливої відставки, повідомляє Сегодня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

Глава парламенту так і не дочекався запрошення на виїзне засідання фракції, але вважає, що міг би вплинути на ситуацію, якби він був там.

"Сьогодні немає керівництва фракції, я думаю вони б точно змогли відповісти, чому мене, а якщо йдеться про моє питання, не змогли запросити до Трускавця. Я думаю їм було б легше, і я міг би пояснити. Але, можливо, це якось змінило б розстановку сил і це внесло б корективи в їхні плани" , – сказав Разумков.

Відзначимо, недавно глава фракції "СН" Давид Арахамія дуже просто пояснив, що Разумкова не запросили до Трускавця, тому що він не член фракції (спікер позафракційний депутат).