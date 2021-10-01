Як змінилися ціни на б/у автомобілі в Україні

Перехід на електромобілі і світової чіп-криза підняли ціни на вторинному ринку багатьох європейських країн і США. Сайт з'ясував, чи є зростання цін на старі автомобілі в Україні, повідомляє Autoconsulting.

Яке відношення мають електромобілі і чіп-криза до зростання цін на вторинному ринку? Адже і те, і інше - це про нові моделі. Так і є, але через чіп-кризи, термін очікування нових авто збільшився, намітився дефіцит і ціни на деякі моделі піднялися. Що стосується електромобілів, то погано розвинена інфраструктура зарядних станцій ускладнює їх експлуатацію. Не кажучи вже про те, що поки і самі авто на електричній тязі дорожче автомобілів з ДВС - двигунами внутрішнього згоряння.

Саме тому, як повідомив директор компанії АМТС Сергій Таранков, до нас не хлинули старі дизельні авто з країн ЄС. А адже багато хто сподівався, що гоніння на дизеля, які відбуваються в європейських країнах, "виженуть" ці автомобілі на наш вторинний ринок за хорошими цінами. Але цього, за словами Сергія Таранкова не відбулося.

У той же час, за його оцінками, на європейських майданчиках з продажу б/у автомобілів і аукціонах, ціни на старі авто поки не виросли. На думку пана Таранкова, продавці просто спеціально нагнітають обстановку, щоб побільше заробити.

З цим не згоден директор компанії Autoeurochoice Володимир Федун. За його даними, ціни на європейських майданчиках старих автомобілів все ж стали трохи вище. Крім того, термін експлуатації авто в європейських корпоративних автопарках також збільшився. Машини там тепер бігають мінімум на рік більше. Відповідно, на вторинний ринок вони потрапляють нерідко зі значно більшим пробігом.

Як повідомили в компанії Captain America, ціни на авто з США виросли тільки для тих клієнтів, які хочуть отримати автомобіль швидко. Якщо розглядати термін доставки приблизно в півтора місяці, ціна не змінилася.

У компанії AutoFreeDom повідомили, що ціни на авто з США виросли ще кілька місяців тому. І до цього вже встигли звикнути їх клієнти. Все, звичайно, залежить від моделі, пробігу та стану автомобіля, але в середньому - це зростання на $2 тис. Подорожчання пов'язане з тим, що в Америці збільшився попит на внутрішньому ринку. Тому, вибір для відправки до нас став менше.

У той же час, деякі продавці автомобілів з американських аукціонів кажуть, що ціни можуть вирости на 30%, якщо порівнювати з початком нинішнього року. Пов'язують це з тим, що в США теж великий попит на б/у. Паралельно ті, хто возить авто з Європи, впевнені, що цього не станеться. Адже за такі гроші ніхто не купить "фото битого автомобіля". Крім того, є думка, що саме американські "битки" сьогодні стримують зростання цін на вітчизняному вторинному ринку.

Якщо подивитися тренди інтересу потенційних покупців б-у автомобілів, то за даними Auto.Ria в вересні це були такі пошукові запити:

1. Renault Megane

2. Audi A6

3. Skoda Octavia A5

А ось картина, по авто, які були зняті з продажу через реалізації дає трохи інший ТОП-5 найпопулярніших старих автомобілів:

1. Audi A6

2. Audi A4

3. Dacia Logan

4. Audi Q7

5. Dacia Sandero

Ці дані, відрізняються від статистики сайту. За нашою інформацією найпопулярніші на нашому вторинному ринку моделі це:

1. Volkswagen Passat

2. Skoda Octavia

3. Volkswagen Golf

4. Renault Megane

5. Ford Focus

Треба відзначити, що в порівнянні з даними літа, смаки українських автомобілістів практично не змінилися.

Що стосується цін, то в порівнянні з нашим аналізом, який проводився в середині нинішнього літа, на кінець вересня зміни вже є. Але не на всі моделі. У більшості моделей цінник вже виріс на 3-5%, але зустрічаються і варіанти, де прайс навіть нижче, ніж влітку. Однак поки можна констатувати, що на внутрішньому українському ринку такого глобального подорожчання старих автомобілів, як в країнах ЄС і в США, поки не відбулося.