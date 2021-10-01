Найпопулярніші види фізіотерапії

Фізіотерапія - це одна з галузей клінічної медицини. Вона вивчає властивості різних факторів штучного і природного походження і їх вплив на людський організм. Це сукупність методів лікування захворювань за допомогою фізичного впливу: електричного струму, магнітного випромінювання, тепла, повітря, світла і т. д, повідомляє Vapeadept.

Сучасна фізіотерапія включає великий діапазон заходів. Найпопулярніші види:

Аероіонотерапія. Процедура передбачає вплив на організм повітрям з позитивно і негативно зарядженими частинками. У дерматології цей метод допомагає нормалізувати обмінні процеси, зняти запалення, прискорює процес регенерації клітин.

Дарсонвалізація. Процедура проводиться з використанням спеціального обладнання. Змінні струми впливають на організм пацієнта. За рахунок цього поліпшується мікроциркуляція крові, зменшується візуалізація трофічних розладів, знижуються больові відчуття.

Магнітотерапія. Під час сеансу на організм пацієнта впливає постійне або змінне магнітне поле. Процедура забезпечує протинабряковий ефект, знімає запалення, знеболює і запускає прискорення регенерації пошкоджених тканин.

Механотерапія. В цьому випадку застосовується ультразвук. При впливі на організм він викликає механічні, теплові та фізико-хімічні ефекти. В результаті такого мікромасажу поліпшуються метаболізм тканин і регенерація.

Світлолікування. Під час сеансу на організм пацієнта впливають інфрачервоні і УФ-промені. Після процедури прискорюються фізико-хімічних реакції, регенерація тканин, поліпшується мікроциркуляція.

Лазеротерапія. Під час процедури на тканини впливають електромагнітні коливання різної інтенсивності. За рахунок цього активізуються ферментні системи, знижується хворобливість, набряклість, зменшуються запалення.

vapeadept