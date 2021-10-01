Найпопулярніші види фізіотерапії
Фізіотерапія - це одна з галузей клінічної медицини. Вона вивчає властивості різних факторів штучного і природного походження і їх вплив на людський організм. Це сукупність методів лікування захворювань за допомогою фізичного впливу: електричного струму, магнітного випромінювання, тепла, повітря, світла і т. д, повідомляє Vapeadept.
Сучасна фізіотерапія включає великий діапазон заходів. Найпопулярніші види:
- Аероіонотерапія. Процедура передбачає вплив на організм повітрям з позитивно і негативно зарядженими частинками. У дерматології цей метод допомагає нормалізувати обмінні процеси, зняти запалення, прискорює процес регенерації клітин.
- Дарсонвалізація. Процедура проводиться з використанням спеціального обладнання. Змінні струми впливають на організм пацієнта. За рахунок цього поліпшується мікроциркуляція крові, зменшується візуалізація трофічних розладів, знижуються больові відчуття.
- Магнітотерапія. Під час сеансу на організм пацієнта впливає постійне або змінне магнітне поле. Процедура забезпечує протинабряковий ефект, знімає запалення, знеболює і запускає прискорення регенерації пошкоджених тканин.
- Механотерапія. В цьому випадку застосовується ультразвук. При впливі на організм він викликає механічні, теплові та фізико-хімічні ефекти. В результаті такого мікромасажу поліпшуються метаболізм тканин і регенерація.
- Світлолікування. Під час сеансу на організм пацієнта впливають інфрачервоні і УФ-промені. Після процедури прискорюються фізико-хімічних реакції, регенерація тканин, поліпшується мікроциркуляція.
- Лазеротерапія. Під час процедури на тканини впливають електромагнітні коливання різної інтенсивності. За рахунок цього активізуються ферментні системи, знижується хворобливість, набряклість, зменшуються запалення.
vapeadept