Зеленський привітав Сі Цзіньпіна з річницею утворення КНР
Президент України Володимир Зеленський направив вітальну телеграму очільнику Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну з нагоди 72-ї річниці утворення КНР, повідомляє Укрiнформ.
Про це повідомили в Посольстві Китаю в Україні.
«У вітальній телеграмі Президент Зеленський високо оцінює значні успіхи китайського народу в побудові сильної, вільної, заможної держави, протидії кліматичним змінам, модернізації суспільства та створенні інноваційної економіки», - йдеться в повідомленні.
Президент України у вітанні також наголосив, що українська сторона цінує відносини з Китаєм і налаштована спільними зусиллями сприяти наповненню українсько-китайської взаємодії новим практичним змістом.
Окрім того, Зеленський побажав Китаю процвітання, а дружньому китайському народові - стабільності та миру.
День утворення Китайської Народної Республіки - головне державне свято Китаю, яке відзначається щороку 1 жовтня.