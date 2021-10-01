Зеленський привітав Сі Цзіньпіна з річницею утворення КНР

Президент України Володимир Зеленський направив вітальну телеграму очільнику Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну з нагоди 72-ї річниці утворення КНР, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомили в Посольстві Китаю в Україні.

«У вітальній телеграмі Президент Зеленський високо оцінює значні успіхи китайського народу в побудові сильної, вільної, заможної держави, протидії кліматичним змінам, модернізації суспільства та створенні інноваційної економіки» , - йдеться в повідомленні.

Президент України у вітанні також наголосив, що українська сторона цінує відносини з Китаєм і налаштована спільними зусиллями сприяти наповненню українсько-китайської взаємодії новим практичним змістом.

Окрім того, Зеленський побажав Китаю процвітання, а дружньому китайському народові - стабільності та миру.

День утворення Китайської Народної Республіки - головне державне свято Китаю, яке відзначається щороку 1 жовтня.