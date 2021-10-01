Які страви зіпсує лавровий лист: де краще використовувати

Важко уявити собі кухонну шафу, де б в коробці для спецій не лежало лаврове листя. І це зовсім не дивно, адже воно є досить універсальним і використовується у багатьох стравах. Втім, дуже часто буває так, що господині бездумно кладуть цю приправу у кожен суп чи закуску, а потім дивуються чому ті вийшли терпкими чи помітно гіркими на смак. А все тому, що навіть така проста спеція має свої тонкощі та секрети, повідомляє Обозреватель.

Головні правила використання лаврового листя і з якими стравами воно точно не "потоваришує".

Заборонено класти спецію у готові страви. Це на випадок того, якщо не хочете відчути весь спектр гірких ноток.



Листя потрібно виймати відразу по закінченню готування. По тій же причині, що і в попередньому випадку.

Співвідношення рідини та лаврового листя: на 1 л не більше 1-2 листочки.

Страви, які важко уявити без лаврового листя

Густі супи. Приправу потрібно додати за 10 хвилин до готовності, а після закінчення готування обов‘язково вийняти. Рідкі супи. Практично все те саме, що і в попередньому випадку, але класти спецію потрібно за 5 хвилин до готовності. М‘ясний бульйон. Листочки потрібно покласти за 15-20 хвилин до готовності. Тушковані м‘ясні страви. Додають лавр, як правило, на самому початку готування. По закінченню можна вийняти. Смажені овочеві страви. Додати приправи аж в самум кінці готування. Тушковані овочеві страви. Додається листя на початку приготування, але не довше, аніж на 15 хвилин. Запечені овочеві. А тут взагалі краще лаврове листя і не придумаєш. Для додаткового аромату можна використовувати в будь-якому вигляді. Заготовки на зиму: маринади, квашені та засолені страви.

Трохи пояснення: якщо перетримати, або не вийняти лаврове листя зі страви, з нього почнуть виділятися насичені ефірні олії , які зроблять їжу різкою та приторною.

Страви, які зіпсує лаврове листя