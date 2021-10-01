Чи буде дефіцит вантажівок МАЗ в Україні

Як відомо, через наслідки пандемії короновіруса і кризи з напівпровідникової продукцією, багато виробників в т.ч. і важких вантажівок зіткнулися з дефіцитом і затримкою виробництва продукції, повідомляє Autoconsulting.

Не став винятком і білоруської виробник вантажівок МАЗ. Однак, в компанії не тільки вирішують питання з поставками, але і готують цікаву новинку.

Як розповів директор компанії ТД «МАЗ-Україна» Андрій Власенко, на сьогодні, як і у інших виробників, є певний дефіцит продукції МАЗ.

«Поки не йдеться про створення великих складів в Україні, наше головне завдання на сьогодні - задовольнити попит наших клієнтів», - говорить Андрій Власенко .

Уже в жовтні-листопаді цього року МАЗ зможе задовольнити попит українських компаній-забудовників на замовлені шасі, що позитивно позначиться на постачання спецтехніки.

У наступному році МАЗ планує почати поставки в Україну кронов власного виробництва з овоідную перетином. Крім того, ведуться переговори про постачання в Україну вантажівок МАЗ нового сегмента, які буквально недавно були представлені в Білорусі. Йдеться про малотоннажному вантажівці МАЗ 365120 повною масою 7,5 т і вантажопідйомністю 4,5 т. Це відкриває для техніки МАЗ новий сегмент в Україні! Очікується, що вже незабаром новинку представлять і в нашій країні.

Ну а тим часом, на що проходить в Кропивницького виставці Агроекспо МАЗ представив популярні у аграріїв моделі самоскидів.

Зокрема, на виставці показали популярний 3-х вісний аграрний самоскид з бічним розвантаженням на 2 сторони МАЗ 6501С9.

Був і 19-тонний самоскид МАЗ 555026 з об'ємом кузова 12,5 куб м. Вантажівка також може працювати і в складі автопоїзда повною масою 37 т.

Самоскид МАЗ 5550С3 був представлений і на стенді дилера МАЗ кременчуцької компанії «Альфатекс». МАЗ 5550С3 має обсяг платформи 8,4 куб м і вантажопідйомність 12 т.

Також на стенді «засвітився» 10-тонний самоскид з тристороннім розвантаженням МАЗ 4371 з кузовом виробництва української компанії «Техкомплект».

Нагадаємо, що за підсумками 8 місяців 2021 року техніка МАЗ в Україні лідирує за обсягами продажів і займає 22% ринку з позитивною динамікою продажів + 60% в порівнянні з попереднім роком.