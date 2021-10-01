"Антонов" переплачує за заправку своїх літаків

Мільйонні переплати на закупівлі пального на «Авіалініях Антонова». Одна з найбільших у світі компаній з перевезення вантажів, створена на базі легендарного літакобудувального підприємства «Антонов», втрачає великі гроші на звичайному забезпеченні своєї ж роботи, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з контрактами, які «Схеми» отримали у своє розпорядження, «Антонов» закуповував пальне у щонайменше трьох компаній дорожче за аналогічні пропозиції. Враховуючи обсяги закупівель, переплата обраховується мільйонами. Більше того, одна з цих компаній надає послуги в окупованому Росією Криму.

«Схеми» продовжують цикл матеріалів про заробіток за допомогою корупційних схем на великих державних активах. І цього разу намагаються дізнатися, хто і як заробляє на ДП «Антонов», підприємстві, де нещодавно президент Зеленський проводив свою пресконференцію та розповідав, що у «Антонова» замовили три літаки для української армії.