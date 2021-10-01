Україна перейшла на електронні лікарняні: подробиці
Відсьогодні, 1 жовтня, в Україні починають діяти електронні лікарняні, повідомляє Сегодня.
За словами Лазебної, отримання виплат за звичайним, паперовим лікарняним передбачало не лише прийом у лікаря і чергу за печаткою, а й іноді візит до органів Пенсійного фонду, щоб отримати справку про стаж.
Потім цей листок необхідно було привезти в кадрову службу і бухгалтерію, якщо термін непрацездатності тривав, а людина дещо обмежена в пересуванні, то виплати по ньому доводилося відкладати.
"Нова система усуває всі ці складності, оформлення документів з цього часу відбувається автоматично, - розповіла міністр.
Тому люди будуть отримувати виплати без зайвих затримок, відкриття і закриття листка непрацездатності роботодавець бачить відразу.
Про це заявили міністр соціальної політики Марина Лазебна та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Федорова, відсьогодні усі лікарняні будуть лише в електронному вигляді, а це актуально під час пандемії.
"Не буде взагалі паперової волокити, в багатьох життєвих ситуаціях не потрібно буде приходити до лікарні, щоб закрити лікарняний, а це уникнення додаткових зайвих контактів", – каже Федоров.
Впливає це і на безпечність даних, оскільки ні пенсійний фонд ні роботодавець не зможуть побачити чим хворіла людина і які в неї проблеми.
Як це працює
Людина йде до лікаря, він робить медичний запис, а потім на телефон пацієнта приходить смс про те, що відкривається електронний лікарняний.
Після цього цю інформацію отримує Пенсійний фонд і людина отримує друге смс про відкриття електронного лікарняного.
Через Пенсійний фонд відкриття листку непрацездатності буде бачити і роботодавець.
Закривається такий лікарняний теж в електронному режимі, тому якщо вам не потрібен повторний огляд – в лікарню вдруге йти не потрібно.
Ніяких даних не потрібно передавати і на роботу, їх там отримають автоматично.
В чому перевага електронних лікарняних
За словами Лазебної, отримання виплат за звичайним, паперовим лікарняним передбачало не лише прийом у лікаря і чергу за печаткою, а й іноді візит до органів Пенсійного фонду, щоб отримати довідку про стаж.
Потім цей листок необхідно було привезти в кадрову службу і бухгалтерію, якщо термін непрацездатності тривав, а людина дещо обмежена в пересуванні, то виплати по ньому доводилося відкладати.
"Нова система усуває всі ці складності, оформлення документів з цього часу відбувається автоматично, - розповіла міністр.
Тому люди будуть отримувати виплати без зайвих затримок, відкриття і закриття листка непрацездатності роботодавець бачить відразу.