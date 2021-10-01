Україна перейшла на електронні лікарняні: подробиці

Відсьогодні, 1 жовтня, в Україні починають діяти електронні лікарняні, повідомляє Сегодня.

За словами Лазебної, отримання виплат за звичайним, паперовим лікарняним передбачало не лише прийом у лікаря і чергу за печаткою, а й іноді візит до органів Пенсійного фонду, щоб отримати справку про стаж.

Потім цей листок необхідно було привезти в кадрову службу і бухгалтерію, якщо термін непрацездатності тривав, а людина дещо обмежена в пересуванні, то виплати по ньому доводилося відкладати.

"Нова система усуває всі ці складності, оформлення документів з цього часу відбувається автоматично, - розповіла міністр.

Тому люди будуть отримувати виплати без зайвих затримок, відкриття і закриття листка непрацездатності роботодавець бачить відразу.

Про це заявили міністр соціальної політики Марина Лазебна та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Федорова, відсьогодні усі лікарняні будуть лише в електронному вигляді, а це актуально під час пандемії.

"Не буде взагалі паперової волокити, в багатьох життєвих ситуаціях не потрібно буде приходити до лікарні, щоб закрити лікарняний, а це уникнення додаткових зайвих контактів" , – каже Федоров.

Впливає це і на безпечність даних, оскільки ні пенсійний фонд ні роботодавець не зможуть побачити чим хворіла людина і які в неї проблеми.

Як це працює

Людина йде до лікаря, він робить медичний запис, а потім на телефон пацієнта приходить смс про те, що відкривається електронний лікарняний.

Після цього цю інформацію отримує Пенсійний фонд і людина отримує друге смс про відкриття електронного лікарняного.

Через Пенсійний фонд відкриття листку непрацездатності буде бачити і роботодавець.

Закривається такий лікарняний теж в електронному режимі, тому якщо вам не потрібен повторний огляд – в лікарню вдруге йти не потрібно.

Ніяких даних не потрібно передавати і на роботу, їх там отримають автоматично.

В чому перевага електронних лікарняних

За словами Лазебної, отримання виплат за звичайним, паперовим лікарняним передбачало не лише прийом у лікаря і чергу за печаткою, а й іноді візит до органів Пенсійного фонду, щоб отримати довідку про стаж.

Потім цей листок необхідно було привезти в кадрову службу і бухгалтерію, якщо термін непрацездатності тривав, а людина дещо обмежена в пересуванні, то виплати по ньому доводилося відкладати.

"Нова система усуває всі ці складності, оформлення документів з цього часу відбувається автоматично, - розповіла міністр.

Тому люди будуть отримувати виплати без зайвих затримок, відкриття і закриття листка непрацездатності роботодавець бачить відразу.