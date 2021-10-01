Електропікап Rivian R1T пройшов перевірку "Воротами пекла"

На найскладнішій трасі для позашляховиків неподалік від містечка Моаб, де зазвичай збираються любителі екстремального off-road, пройшов "перевірку боєм" серійний електричний пікап Rivian R1T. Скелі та складний рельєф не стали перешкодою для новинки, повідомляє Обозреватель.

Минулого місяця стартував довгоочікуваний серійний випуск пікапа Rivian R1T на електротязі. І ось новинка вже вирушила підкорювати найскладнішу позашляхову трасу в штаті Юта, яку давно освоїли любителі гострих відчуттів.

Rivian долає складну трасу в Моабі. Джерело: carscoops.com

Якщо "Зелене пекло" Нюрбургрингу вважається Меккою для всіх шанувальників спортивних автомобілів, то для фанів off-road таким місцем можна сміливо назвати "Ворота пекла", унікальне творіння природи неподалік містечка Моаб. Химерний рельєф став прекрасним місцем для тестування позашляховиків та власних нервів.

Нагадаємо, що Rivian R1T має у своєму арсеналі потужну раму, чотири електромотори сумарною потужністю 835 к.с. та тягову батарею, яка дозволяє подолати на одній зарядці до 500 км. На розгін до першої "сотні" пікапу потрібно всього 4,9 с, а максимальна швидкість досягає 201 км/год.

На відео добре видно, що автомобіль не має ніяких доробок, крім запропонованого як опцію ($1800) комплекту позашляхових шин на 20-дюймових дисках. Завдяки хорошій геометричній прохідності та довгохідній підвісці подолання "Воріт пекла" для Rivian R1T виявилися складним, але цілком здійсненним завданням. Варто також відзначити, що це перший і поки єдиний серійний автомобіль без спеціальної підготовки, який зміг пройти таке випробування.