У київській гімназії спалахнула пожежа
Сьогодні, 1 жовтня, о 10:05 надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних гімназій у Дарницькому районі. Було евакуйовано 1500 дітей.
Про це повідомила прес-служба ДСНС.
"У 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведені заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу", - йдеться в повідомленні.
Пожежу було ліквідовано о 10:35, загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі з'ясовується.