У київській гімназії спалахнула пожежа

Сьогодні, 1 жовтня, о 10:05 надійшло повідомлення про пожежу в одній зі столичних гімназій у Дарницькому районі. Було евакуйовано 1500 дітей.

Про це повідомила прес-служба ДСНС﻿.

"У 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведені заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу" , - йдеться в повідомленні.

Пожежу було ліквідовано о 10:35, загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.