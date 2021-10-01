Шкода монодієт: як ні в якому разі не можна худнути

Багато дівчат в гонитві за ідеальними формами готові на будь-які на дієти. Але навіть якщо система схуднення спрацювала, це не означає, що вона безпечна, повідомляє РБК-Украина.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, як ні в якому разі не можна худнути, щоб не завдати шкоди організму.

Як не можна худнути: поради лікаря

Різко і швидко. Надлишковий жир - це "склад" токсинів. При стрімких темпах схуднення організм не встигає від них позбавлятися. Тому не тільки не оздоровиться, а навпаки.

Надлишковий жир - це "склад" токсинів. При стрімких темпах схуднення організм не встигає від них позбавлятися. Тому не тільки не оздоровиться, а навпаки. Не звертаючи уваги на стан шлунково-кишкового тракту і органів детоксикації.

Необхідно запустити рух лімфи. Стілець повинен бути щоденним!

Захоплюючись монодієтами.

Досі існують спроби схуднення на кефірних, гречаних дієтах, на соках. Не будуйте ілюзій - все повернеться, та ще й з надлишком.

Повертаючись до колишніх звичок. Часто запитують: "Якщо я стану дотримуватися на дієту і візьму інсулінорезистентність під контроль, мені сидіти на цій дієті все життя?".

Цілком ймовірно, що дотримуючись всіх рекомендацій, вам вдасться взяти під контроль інсулінорезистентність, схуднути, знизити рівень глікемії, прибрати або зменшити інші симптоми, які турбували до цього і отримати заряд енергії. Але якщо після всього цього ви повернетеся до колишніх звичок, ваше самопочуття знову погіршиться.

Використовуючи фізичне навантаження непорівнянну зі станом здоров'я на даний момент.

Важкі вправи в спортзалі створюють більше проблем, ніж приносять користі. Для виходу із зони комфорту і гарного самопочуття досить щодня гуляти по парку або використовувати інтервальну ходьбу.

Автор: Тетяна Турчанікова