Виявлено позитивний ефект життя на високогір'ї

Дослідники з Еквадору показали, що у що живуть на великих висотах над рівнем моря людей нижче ризик інсульту і смерті від нього. Найбільш сильно цей ефект проявлявся для висоти від двох до 3,5 кілометра, повідомляє Лента.Ру.

Життя на високогір'ї пов'язана зі зниженою доступністю кисню для організму. Люди пристосувалися до таких умов, однак як це впливає на ризик розвитку у них інсульту, вивчено не було. Дослідники з Американського університету спільно з колегами з Великобританії Іспанії та США проаналізували майже 76 тисяч випадків госпіталізацій і понад 38 тисяч смертей від інсульту, що відбулися в Еквадорі з 2001 по 2017 роки. Людей поділили на чотири групи по висоті їх постійного місця проживання: низькою (до 1,5 кілометра), помірної (до 2,5 кілометра), великий (до 3,5 кілометра) і дуже великий (до 5,5 кілометра). Стаття вчених опублікована в журналі Frontiers in Physiology.

З'ясувалося, що люди, які живуть на великій висоті в середньому, відчувають інсульт в більш пізньому віці, ніж ті, хто живе «нижче». Також у них виявили менше випадків госпіталізації та смертей від інсульту. Однак цей ефект сходив нанівець після висоти в 3,5 кілометра - що, на думку дослідників, може пояснюватися підвищеним тромбоутворення через надмірну гіпоксію.

Подібна стійкість до інсульту, вважають вчені може пояснюватися більш розвиненою судинної мережі в мозку адаптувалися до високогір'я людей, так і їх підвищеної здібності вирощувати нові судини.